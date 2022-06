È previsto già in settimana un incontro tra la Juve e il Palermo neopromosso in Serie B per discutere del futuro di Matteo Brunori, assoluto protagonista della stagione dei rosanero con un incredibile bottino da 29 gol. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, il club siciliano vuole fare di tutto per confermare in rosa il suo bomber, ma nulla è ancora certo. In caso di mancato accordo con i bianconeri, all'orizzonte ci sono già almeno quattro squadre seriamente interessate al giocatore: si tratta di Perugia, Frosinone, Cremonese e Salernitana.