La Juventus di Andrea Pirlo non è certo fortunata con gli infortuni, a cui si aggiungono Covid-19 e altri virus. Grazie a un'accurata tabella a cura di Tuttosport, possiamo affermare che mediamente in questa stagione la Juve ha 4 assenti a partita! Con giocatori che hanno saltato fino a 16 partite, come capitan Chiellini, o 15 come Alex Sandro e Dybala. Ma anche i 13 forfait di De Ligt, i 10 di Demiral, i 9 di Cuadrado...



Qui di seguito l'elenco partita per partita, in tutte le competizioni a partire dalla prima giornata di campionato: Juve-Samp 4 infortunati

Roma-Juve 3 infortunati

Crotone-Juve 5 inf. + 2 Covid

Dinamo Kiev-Juve 2 inf. + 2 Covid

Juve-Verona 3 inf. + 1 Covid + 1 squalifica

Juve-Barcellona 3 inf- + 1 Covid

Spezia-Juve 3 infortunati

Ferencvaros-Juve 2 inf. + 1 squalifica

Lazio-Juve 5 infortunati

Juve-Cagliari 3 infortunati

Juve-Ferencvaros 4 infortunati

Benevento-Juve 4 infortunati

Juve-Dinamo Kiev 2 infortunati

Juve-Torino 3 inf. + 1 squalifica

Barcellona-Juve 2 infortunati

Genoa-Juve 2 inf. + 1 squalifica

Juve-Atalanta 2 infortunati

Parma-Juve 4 infortunati

Juve-Fiorentina 1 infortunato

Juve-Udinese 1 inf. + 2 squalifica

Milan-Juve 1 inf. + 2 Covid

Juve-Sassuolo 3 Covid

Juve-Genoa (Coppa Italia, picco di assenze: ben 8) 3 inf. + 3 Covid + 2 squalifica

Inter-Juve 1 inf. + 3 Covid

Juve-Napoli (Supercoppa) 2 inf. + 2 Covid

Juve-Bologna 1 inf. + 1 Covid

Juve-Spal (Coppa Italia) 2 infortunati

Samp-Juve 1 inf. + 1 squalifica

Inter-Juve (Coppa semi and.) 2 infortunati

Juve-Roma 2 inf. + 1 squalifica

Juve-Inter (Coppa semi rit.) 3 infortunati

Napoli-Juve 3 infortunati

Porto-Juve 4 infortunati

Juve-Crotone 5 inf. + 1 squalifica

Verona-Juve 6 inf. + 1 squalifica

Juve-Spezia 5 infortunati