Medhi Benatia è un difensore col vizio del gol. Lo dimostrò anche nella sua parentesi, non lunga ma molto intensa, alla Juventus. Era il 10 marzo 2017 quando i bianconeri ospitavano il Milan e passavano in vantaggio con la prima rete juventina del marocchino, su assist delizioso di Dani Alves. Poi ci sarebbe stato il pareggio di Bacca e infine il gol del definitivo 2-1 di Dybala sul rigore causato dal "mani delle polemiche" di De Sciglio all'ultimo secondo. Ma è il gol di Benatia a essere stato diffuso dalla Juve sui propri canali social ufficiali come "Gol del giorno"