Tra i giocatori passati dalla Juventus in questo decennio glorioso, Hernanes forse non occupa un posto di primissimo piano. Ma il suo l'ha fatto. Come il 19 novembre 2020, quando mise la ciliegina sulla torta su una facile vittoria casalinga per 3-0 sul Pescara: tiene palla a 30 metri dalla porta, alla fine decide di risolverla di persona lasciando partire una traiettoria col destro che non lascia scampo a Bizzarri. La Juve oggi ha diffuso sui propri canali social il video di quella perla del Profeta brasiliano.