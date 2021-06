Sono passati esattamente quattro anni da quando, con Massimiliano Allegri in panchina, la Juventus raggiungeva la sua ultima finale di Champions League. E come spesso amaramente accade, si risolse in una sconfitta. A Cardiff, il 3 giugno 2017, la Juve riuscì a chiudere il primo tempo in parità contro il Real Madrid (grazie al temporaneo 1-1 firmato Mandzukic con una giocata da urlo) ma nella ripresa il Real di Zidane salì in cattedra e chiuse il match sul 4-1. Protagonista della partita fu Cristiano Ronaldo, al suo penultimo anno madridista prima di passare proprio alla Juve: CR7 segnò una doppietta.