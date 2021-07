Il 17 luglio 2017 laspostava la propria sede dal centro di Torino alla. A raccontarne la storia, il sito ufficiale del club: "Il quartier generale bianconero si trova in Via Druento, con uno sguardo a Est sull’Allianz Stadium, e uno a Ovest sui campi dell’adiacente JTC Continassa. Inaugurato il 17 luglio 2017, l’headquarters – che sostituisce la precedente sede in Corso Galileo Ferraris - nasce da uno splendido lavoro di ristrutturazione di una storica cascina del XVIII secolo, “La Continassa”, che ha consentito di recuperarne la parte nobile e di mantenere lo stile architettonico di pregio, di cui ne è esempio una cappella sconsacrata, ora adibita a sala riunioni."