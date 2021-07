"Juventus e Sampdoria comunicano che è stato deciso, di comune accordo, di non perfezionare il trasferimento di Patrik Schick". Con queste poche righe, il 18 luglio 2017 lacomunicò che l'accordo per portare l'attaccante ceco in bianconero era saltato, nonostante le visite mediche erano già state effettuate. Oggi,esce da Euro 2020 come uno dei protagonisti della competizione e autore del gol votato come più bello dall'Uefa. Un rimpianto? Forse, ma guardare a 4 anni fa è inutile. Come dichiarato anche dallo stesso calciatore, in riferimento alla sua esperienza alla, a quell'epoca non era ancora pronto al salto tra i big.