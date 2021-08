La Juventus ha in squadra due giocatori che vengono talvolta bersagliati dai tifosi e che spesso sono sembrati in procinto di essere ceduti e invece sono parte integrante del gruppo a disposizione di Max Allegri: Federico Bernardeschi e Mattia De Sciglio. I due esterni bianconeri fecero il loro debutto con la maglia della Juve il 13 agosto 2017, e fu una bruciante sconfitta: esattamente quattro anni fa, scendevano in campo a Roma