Era il 7 agosto 2019. Quattro anni fa esattiveniva ufficialmente annunciato come nuovo giocatore della, la squadra di cui con il tempo è diventato un vero e proprio pilastro, in campo e fuori, fino a meritarsi di indossarne la fascia da capitano. Il brasiliano non ha dimenticato questa speciale ricorrenza, che ha celebrato con orgoglio con un post sui social. Eccolo qui sotto.