Quante probabilità c'erano che la Juventus e la Primavera battessero nello stesso giorno lo Zenit San Pietroburgo con lo stesso risultato? Già, ieri gli uomini di Allegri e i ragazzi di Bonatti si sono imposti entrambi per 4-2 contro le rispettive formazioni russe, in Champions e in Youth League. Un martedì straordinario dal punto di vista internazionale per i colori bianconeri, che deve fare da volano anche per le prestazioni in campionato.

Qui di seguito gli highlights della vittoria della Primavera in Youth League: