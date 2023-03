. “Credo ci siano 4000 minuti dei ragazzi della Next Gen”, ha dichiarato al termine della partita di ieri sera contro l’Inter. Abbiamo fatto il calcolo e, in tutte le competizioni, i minuti giocati dai ragazzi passati dalla seconda squadra bianconera sono. Una piccola differenza che, però, non cambia il concetto.Mai come quest’anno, infatti, il progetto Next Gen ha mostrato i suoi frutti ed è stato fondamentale nel sostenere la Prima squadra, soprattutto nei momenti di maggiore emergenza.