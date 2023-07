Titola così oggi Repubblica, che analizza la situazione della rosa bianconera e spiega: "Trentasette giocatori per 43 partite al massimo: troppi, per così poche. Se prima dell’esclusione dall’Europa Giuntoli doveva sfrangiare la rosa, adesso deve proprio sfalciarla per arrivare ai 22, integrati da qualche giovane, di cui ha bisogno Allegri". Ma Max? Continua a chiedere tre rinforzi: Lukaku, Kessié (o un centrocampista di quel livello e con quelle caratteristiche) e un esterno.