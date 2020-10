1









L'obiettivo numero uno per la difesa del Milan era Wesley Fofana. Sì, perché la dirigenza rossonera ci ha lavorato per mesi in estate pur di provare il colpo dal Saint-Etienne per il difensore classe 2000, considerato uno dei migliori giovani in circolazione ma già prontissimo per il grande salto. Eppure, l'operazione non è mai stata facile o vicina a concludersi anche... per via di Merih Demiral. Se oggi Fofana è al Leicester che lo ha soffiato a una vasta concorrenza, c'è di mezzo anche il centrale turco. LA PROPOSTA - Come scrive calciomercato.com, durante l'estate, infatti, il Leicester ci ha provato seriamente per Demiral mettendo sul tavolo 35 milioni bonus compresi. E trovandosi di fronte un muro altissimo: la Juventus ha detto no da subito, il turco è stato ritenuto intoccabile e così l'operazione Demiral si è bloccata sul nascere quasi senza neanche diventare trattativa. Da lì il Leicester è andato dritto su Fofana, un affare graditissimo alla dirigenza come al manager Rodgers, ma se il Milan non ha potuto sferrare l'assalto finale dopo la cessione di Paquetà è anche per questo incastro mancato. Diventato assist per il Leicester.