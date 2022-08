La famosa "terapia conservativa" è iniziata: Paulè già al lavoro tra palestra e piscina, oltre che dal fisioterapista, per tornare quanto prima nella lista dei convocati di Massimiliano, con il conto alla rovescia che al momento parla di. Il Polpo dovrebbe rientrare l'11 settembre per, saltando dunque cinque partite di campionato e il debutto in Champions League. A influire sulla sua scelta di non operarsi, come scrive Tuttosport, non è stata tanto la sua voglia di essere pronto per il, quanto il ricordo dell'esperienza, snervante e faticosa, già vissuta nel settembre 2019 con l'infortunio alla caviglia, che ha portato all'intervento a gennaio e a uno stop molto lungo.Il francese, insomma, non aveva nessuna intenzione di fare il bis. La terapia, intanto, ha già dato i primi frutti alleviando il dolore e facendo sembrare il problema meno grave, ma il rischio diè dietro l'angolo: compiendo lo stesso movimento (e senza neppure un contrasto) il giocatore potrebbe infatti spezzare ulteriormente, o del tutto, la parte laterale del menisco rendendo pressochè inevitabile l'operazione chirurgica. A quel punto, per forza di cose, i tempi di recupero sarebbero traslati e il Mondiale tornerebbe a rischio. Per il momento l'unica certezza è rappresentata dalle cinque settimane di stop, di fronte alle quali Paul appare tranquillo e ottimista. Il popolo bianconero è con lui, con le dita incrociate.