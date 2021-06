Come racconta il comunicato in cui viene ufficializzata la nomina ad amministratore delegato di Maurizio Arrivabene, la Juventus quantifica le perdite dovute all'emergenza pandemica: le stime del Consiglio di Amministrazione parlano infatti di 320 milioni di euro come effetti negativi complessivi, diretti e indiretti, per il periodo compreso tra marzo 2020 e giugno 2022. "Tali stime assumono, tra gli altri elementi, una progressiva eliminazione delle misure restrittive nel corso dell'esercizio 2021-/22 e una sostanziale e progressiva normalizzazione del contesto economico generale a partire dal secondo semestre 2022".