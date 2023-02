Forse ci siamo. Forse Paulpotrà davvero essere convocato per il derby di martedì sera. Nella migliore delle ipotesi però per lui potrebbe esserci uno spezzone e solo nel caso in cui la partita possa aver preso una certa piega. Perché se da un lato il centrocampista francese è ormai tornato a tutti gli effetti in gruppo da qualche giorno, dall'altro non si può che registrare un inevitabile ritardo di condizione: nell'allenamento aperto a media e circa 150 tifosi, infatti, Pogba è apparso ancora imballato e decisamente dietro i compagni di squadra, come normale che sia d'altronde. Però c'è e se prima o poi bisogna ricominciare, perché non farlo nel derby?È questo il quesito che si pone Max, che pure sa ormai di non poter fare particolare affidamento su di lui per questa stagione: quando ci sarà, verrà utilizzato per quanto possibile. Il mantra ormai è questo. Anche perché si sprecano le volte in cui sembrava la volta buona. E invece sono oggi 313 i giorni senza Pogba in una partita ufficiale, saranno 315 proprio il giorno del derby: un conteggio da interrompere il prima possibile per farne partire un altro, quello dei minuti giocati in stagione che al contrario è ancora fermo a 0.