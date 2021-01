Nella stagione 1989-90 il capitano della Juventus era un Sergio Brio ormai al canto del cigno, più presente nello spogliatoio per guidare i compagni che in campo. Ma oltre alle ultime presenze della carriera, Brio fece anche l'ultimo gol, nonché unico di quella stagione con l'ex compagno Dino Zoff sulla panchina bianconera. Era esattamente il 21 gennaio 1990 quando, allo stadio Del Duca, capitan Brio segnò il gol che sbloccò la sfida di campionato contro l'Ascoli. Una partita che poi la Juve finirà per vincere 2-1.