Un altro passo verso il. E con unaancora tutta da capire, chiarire, intendere. Dall'allenamento di oggi, ecco, emerge tutto sommato poco. Ma quel che emerge resta una novità sostanziale: Pogba sta bene. A tutti gli effetti fa parte (ancora) del gruppo. Non una novità di per sé, però un segnale importante per il Toro. Convocazione certamente annusata, vedremo poi se ci saranno altre novità e se sarà nuovamente rimandata l'occasione, anche per fare minutaggio.Discorso diverso per: dopo la prima parte di riscaldamento, è tornato a lavorare a parte, senza spingere tra parte tattica e partitella finale. Servirà ancora tempo, qualche allenamento in più, per valutare la sua situazione.