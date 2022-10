O mangi la minestra, o salti dalla finestra. O comunque dalla panchina. Tra i tanti problemi di questa, chiaramente, la situazione trasferte inizia a recitare un ruolo piuttosto importante. Allegri finora ha rimediato due pareggi, con Sampdoria e Fiorentina, più tre sconfitte (consecutive) traSainte naturalmente. In queste partite, inoltre, lo score dei gol è difficile da commentare: segnati appena 2 gol, subiti pure 6.Atteggiamento, personalità, inesperienza: ci sono tanti fattori alla base dei tracolli esterni della squadra bianconera. In più vanno naturalmente considerati i tanti infortuni e le problematiche legate al poco turnover possibile per il tecnico. L'allarme però resta e si fa più fitto con tre trasferte da giocare. Anzi: da vincere. Altrimenti inizia a scricchiolare non poco il seggiolino su cui siede Max.