L'attaccante della Juventus Moise Kean sta trovando poco spazio nella Vecchia Signora. Potrebbe dunque lasciare il club in estate. Come riferisce Todofichajes.com il giocatore avrebbe attirato su di sé l'interesse di Siviglia, Atletico Madrid e Villarreal avversario questa sera in Champions League della Juventus. Dall'altro lato però c'è l'Everton che chiede ancora alla Juventus i 28 milioni di euro per completare l'acquisto dai Toffees ai bianconeri.