C'è vita oltre il corto muso di questa sera. C'è vita e ladeve prendersela tutta, perché è fatta da ragazzi, italiani, in grado anche stavolta di dimostrare la pasta di cui sono fatti. E' il caso di Moise, finito sul tabellino e all'ottavo gol stagionale, ma è il caso anche di Federico: un giocatore affidabile, nelle ultime settimane al livello dei compagni. E non era scontato.Sì, è nella crescita dei singoli che va valutata (anche) questa stagione. Anche perché tra i meriti di, i principali stanno tutti qui: ha uniformato la squadra e ha messo in un puzzle tutti i pezzi. Passo dopo passo, giocata dopo giocata, scelta dopo scelta. Quella di ri-lanciaredal primo minuto, ad esempio, è una mossa scientifica.Ed eccola, la risposta. In attacco come in difesa, con le chiusure di Gatti e la partecipazione attivissima alla vita della squadra. In particolare nella sofferenza.Davanti, indietro e pure in mezzo. Perché se lagira, lo deve all'assetto ritrovato a centrocampo. Seè diventato una gemma preziosissima, èl'equilibratore definitivo, l'uomo dell'assetto e dell'assesto. L'assist ha sublimato, l'ultimo periodo invece ha confermato: è in uno stato di grazia, mentalmente perfetto, fisicamente impeccabile. Genuino e intuitivo, di cuore e di gamba. Nessuno s'aspettava le gesta di Andrea, ma un'altra regia era possibile. Serviva solo tempo. Tempo per imparare. Tempo per capirsi.