La Juventus di questi ultimi tempi perde contro il Benevento. Mentre oggi ricorre il terzo anniversario di una vittoria proprio contro la squadra campana (nello stesso giorno, peraltro, in cui i bianconeri affronteranno un'altra campana, il Napoli). Il 7 aprile 2018, in quella che fu una sfida De Zerbi contro Allegri, la Juve ebbe la meglio sul Benevento col punteggio di 4-2. Un match che si ricorda anche per la doppietta di Cheick Diabaté, ma soprattutto per la tripletta di Paulo Dybala! E il sigillo di Douglas Costa. Altri tempi.