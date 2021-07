Prelevato per 100 milioni dal Real Madrid dopo tre Champions League consecutive (4 in 5 anni) e conquistato anche grazie a un abbraccio dei tifosi bianconeri allo Stadium. Un giorno indimenticabile che ha visto protagonista anche Andrea Agnelli, volato fino in Grecia nelle ore precedenti per chiudere l'affare. Da allora oltre 100 gol in maglia Juve e tre stagioni vissute tra sorrisi e polemiche, tra delusioni e tanti gol. Un continuo alternarsi di emozioni che portano al costante contrasto di pensiero: ma Ronaldo che colpo è stato per la Juventus? Un affare di successo o uno sbagliato?