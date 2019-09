L'analisi sul monte ingaggi di tutte le squadre di Serie A, come sempre, fa discutere. La classifica parla chiaro. Alle spalle dei 294 milioni di euro spesi dalla Juventus, saliti enormemente rispetto ai 219 della scorsa stagione (+33%), ci sono i 139 milioni dell'Inter, che evidenziano la distanza tra i bianconeri e il resto del campionato. E non di certo in positivo per le casse del club. Che, ai 31 milioni di euro netti a stagione per Cristiano Ronaldo ha aggiunto gli 8 fissi a Matthijs de Ligt, con altri 4 di bonus. Anche i nuovi acquisti a parametro zero, Aaron Ramsey e Adrien Rabiot, in due costano quasi 15 milioni netti a stagione.​ Lo riporta La Gazzetta dello Sport.