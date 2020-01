La Juve guarda al futuro e Dejan Kulusevski è solo la punta dell'iceberg del mercato "verde" portato avanti da Fabio Paratici nel mercato di gennaio. Come scrive l'edizione odierna di ​Tuttosport, il club bianconero ha già preso o prenotato dei giovani talenti per un valore complessivo da 250 milioni di euro. Da De Ligt (75 milioni) a Demiral e Kulusevski (40 milioni) passando per Romero e Pellegrini (25 milioni).



Oltre ai vari Nicolussi Caviglia (8 milioni), Fagioli (6 milioni), Petrelli e Portanova (5 milioni), Moreno e Da Graca (4 milioni), Ntenda (3 milioni), Ahamada, Cotter, Dragusin, Gozzi e Tongya (2 milioni). Il prossimo obiettivo è Chong, da strappare al Manchester United. Nel mirino anche Parrot e Szoboszlai.