Un anniversario importante che, per uno scherzo del destino, arriva a pochi giorni dalla sconfitta contro l'Inter. 25 anni fa oggi, nel 1996, la Juventus vinceva la sua prima Supercoppa Italiana, in finale contro il Parma.



Nella stagione precedente, la Vecchia Signora conquistò scudetto e Coppa Italia e affrontò i Crociati, già battuti in finale di Coppa Italia. A mettere la firma sulla vittoria, Gianluca Vialli, su assist di Ravanelli.