A volte capita che in Coppa Italia delle squadre di categorie inferiori rispetto alla Serie A si trovino ad affrontare squadre tra le più blasonate del Paese e arrivino ad accarezzare l'impresa. Esattamente 24 anni fa, il 4 settembre 1997, la Juventus andava a giocare a Reggio Emiliamilitante all'epoca in Serie C. In quella gara didi Coppa Italia, il Brescello si portò persino in vantaggio con Franzini, costringendo Conte a pareggiare nella ripresa.. Poi la Juve avrebbe passato il turno, ma quel pareggio resterà nell'immaginario.