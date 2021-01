La rubrica "Accadde Oggi" di questo 15 febbraio 2021 ci porta a celebrare dei 6-1 della Juventus. Dopo quello sul Verona del 2015 in Coppa Italia, ricordiamo quello contro il Paris Saint-Germain nella Supercoppa Europea 1996-97, che la Juve di Lippi disputò in quanto vincitrice della Champions League l'anno prima. I bianconeri rifilarono questo risultato tennistico al PSG in casa sua, al Parco dei Principi: sugli scudi Michele Padovano, autore di una doppietta, ma le marcature le aveva aperte Porrini. A segno pure Ferrara, Lombardo e Amoruso.