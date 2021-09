Esattamente 23 anni fa, il 16 settembre 1998, per la prima giornata di Champions League, la Juventus ospitava al Delle Alpi il Galatasaray (che in questo momento, curiosamente sta giocando contro la Lazio in Europa League). La partita sarebbe finita 2-2, e ad aprire le danze fu Filippo Inzaghi per la Juve, con una gran rovesciata!

Qui di seguito il video di quella rete di Inzaghi, condiviso su Twitter dallo stesso club bianconero come "Goal of the day":