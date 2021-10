Ventuno giorni. Tre settimane. Siamo già alla resa dei conti? No, ma i conti comunque arrivano a galla, in attesa di essere ben definiti.Tutto in sette giorni. Che saranno solo l'anticipo di un percorso clamorosamente complicato, ma anche clamorosamente rivelatore. Cos'è la Juve? Ce lo dirà questo mini ciclo, non a caso definito da Allegri come 'decisivo'. Dalla pausa di novembre si capirà come e cosa può fare la Juventus in questo campionato, ammesso ormai che 6 punti in Champions sono già un buon bottino per puntare a una facile qualificazione. L'attenzione, oltre ai big match, saranno certamente per la trasferta di Verona e la Fiorentina allo Stadium (prima ci sarà il Sassuolo in casa).Ecco, a proposito di Viola: fu quella la gara in cui la Juve si rese conto di aver perso il treno scudetto. Poi ci fu la pausa. Natale. E una risalita in campionato mai certificata. Anche stavolta arriva poco prima di uno stop: dovrà essere tutto diverso.