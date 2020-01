C'è sempre più bianconero nel mondo. La campagna di affiliazione degli Official Fan Club si è conclusa a novembre, confermando crescita e allargamento senza confini della nostra famiglia. Mentre la stagione entra nel vivo sul campo, il bianconero continua a diffondersi: ora gli JOFC nel mondo sono 569, in rappresentanza di 69 Paesi diversi.



L'Italia si conferma il primo paese per numero di club, con la Sicilia saldamente in testa alla classifica delle regioni con 53 Official Fan Club, seguita da Lombardia (47) e Piemonte (38).



Da Juventus.com