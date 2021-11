La vittoria numero 200 è arrivata. 200 per Massimilianoalla guida della Juventus tra campionato e Coppe in 287 panchine (46 pareggi e 41 sconfitte). Meglio di lui solo Giovannicon 319 vittorie in 596 panchine e Marcellocon 227 vittorie in 405 panchine. E' però la percentuale di vittorie a fare la differenza: il 69,68% contro il 68,94% di Carlo Carcano e il 67,55% di Antonio(102 vittorie in 151 panchine). Lo scrive Tuttosport.