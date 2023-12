La rivalità traha subito... "un'impennata", mettiamola così. E solo grazie alle recenti dichiarazioni di Francesco. Il difensore nerazzurro, dopo il pareggio contro il Genoa, si è presentato davanti ai microfoni evidenziando la candidatura effettiva dei bianconeri allo Scudetto. Acerbi ha attribuito tale considerazione agli ingenti investimenti effettuati dalla Juventus sul mercato calcistico negli ultimi anni, superando nettamente quelli dell'Inter. "Dicono che dobbiamo stravincere il campionato. Ma mi viene in mente la Juve che per Vlahovic, Chiesa e Bremer ha speso 200 milioni, noi invece parametri zero. Cerchiamo di essere equilibrati", ha sottolineato Acerbi dopo Genoa-Inter.Queste affermazioni hanno generato polemiche, con alcuni che hanno interpretato le sue parole come un tentativo di alleviare la pressione sugli avversari. Analizzando i dati delle ultime sessioni di mercato, emerge che la Juventus ha effettivamente investito molto più dell'Inter. Nella stagione 2021/22, i bianconeri hanno speso quasi 136 milioni di euro, contro i 64 milioni incassati dalle cessioni. L'acquisto di Vlahovic ha rappresentato un notevole investimento, con 83,5 milioni di euro pagati alla Fiorentina. Negli anni successivi, la Juventus ha continuato a investire consistentemente, con una spesa totale di 324 milioni di euro nelle ultime tre stagioni.