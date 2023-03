Prima della bella stagione, cioè l'estate, dovrà necessariamente arrivare la buona stagione. Ossia la. Senza fare troppi calcoli, rifugiamoci nei ragionamenti raccontati da Massimiliano. Il primo: la quota Chmpions League è di 73 punti; al momento la Juventus ne ha 20 in meno, con 12 partite ancora da disputare.Se dovesse vincerle tutte, compreso qualche scontro diretto molto, molto complicato, la Juve potrebbe a quel punto ritrovarsi già a inizio maggio virtualmente nella prossima Champions. Chiaro: il ragionamento è fatto "sul campo", così come ama ripetere l'allenatore. Ma a prescindere dalla partecipazione o meno alla massima competizione europea, la Juve dal punteggio finale "virtuale" avrebbe comunque una risposta sul futuro. E riguarda il futuro di Allegri.Salvare la stagione vorrebbe dire anche dare infatti continuità al progetto tecnico inaugurato due anni fa. Tutto ciò che accadrà intorno resta per certi versi centrale, per altri versi relativo: ciò che conta, su tutto, è non lasciare nulla d'intentato, trovarsi a fare i conti poi con i rimorsi. Allegri deve diventare e farsi difendibile a prescindere da ciò che sarà la prossima stagione e il finale di questa: aprile è già decisivo.