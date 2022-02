Solo venti minuti per Paulo Dybala con l'Argentina, scesa in campo nella notte nel match contro la Colombia valido per le qualificazioni al Mondiale in Qatar. Buona la prestazione della Joya, che ha anche sfiorato il gol su punizione in pieno recupero prendendosi gli applausi per aver disputato una buona frazione di gara. In campo anche Cuadrado, che però non ha saputo evitare la sconfitta dei suoi: a trionfare, infatti, è stata la squadra del suo compagno alla Juve, vittoriosa grazie a un gol dell'interista Lautaro Martinez.