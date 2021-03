1









Dal campo al mercato, Juventus e Inter sono pronte a un nuovo testa a testa per l'estate: al centro c'è Mikkel Damsgaard, il gioiellino classe 2000 della Sampdoria che alla prima stagione in Italia ha già stupito tutti. Secondo La Gazzetta dello Sport il centrocampista danese è valutato circa 20 milioni di euro e nei prossimi mesi potrebbe esserci una corsa a due per provare a prenderlo. Al primo anno in Serie A Damsgaard ha totalizzato 2 gol e 4 assist in 28 partite, alternandosi con Jankto sulla fascia sinistra blucerchiata.