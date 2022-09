Come racconta Calciomercato.com, per la Juve sono andati 20 milioni in fumo. Ovvero la cifra che il Manchester United era intenzionato a riconoscere alla Juventus per il cartellino di. Il tutto per un calciatore in scadenza tra un anno e arrivato, appunto, da svincolato: una plusvalenza notevole, un affare incredibile che la Vecchia Signora non voleva lasciarsi sfuggire. Ma c’è un’altra signora, Veronique, che per Adrien si fa in quattro: manager, consigliera, tifosa e anche mental coach. Ed è stata ispiratrice del rifiuto alla corte di ten Hag.