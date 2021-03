Qual è la preoccupazione principale di Pirlo? La salute della squadra. Come raccontato da Gazzetta, dopo il caso di Bentancur, l'incubo covid è tornato nello spogliatoio. E dopo gennaio e febbraio, pure marzo rischia di essere un mese terribile. La Juve con lo Spezia aveva out Bonucci, Chiellini, De Ligt e Arthur, oltre a Dybala e Cuadrado. Fondamentali. Per il quotidiano, nulla di nuovo: già nel 2018-19, i bianconeri hanno avuto un mese terribile - e cioè aprile - in cui ha sommato 17 infortuni. Il mese di Juve-Ajax. La squadra in pessima condizione. "Quello è il mese peggiore del triennio 2018-21 ma gennaio 2021 segue con 12 e anche febbraio (quota 8) non scherza. Fulmini a cielo, se non sereno, piuttosto limpido".



Poi? Se a settembre c'erano stati solo 3 infortuni, 6 a ottobre, 7 a novembre e 5 a dicembre, parliamo di 20 stop a gennaio e febbraio: "Non è un caso che la Juve sembri senza turbo. Tanti titolari hanno dovuto giocare quando avrebbero avuto bisogno di un riposo".