L'8 novembre del 2000 la Juventus scende in campo all'Olympiako Stadio Spyros Louis di Atene per affrontare il Panathinaikos in una partita che può decidere la qualificazione alla fase successiva in Champions League. Si mette subito male per i bianconeri, con Paulo Sousa che li punisce dopo appena 7 minuti. Inzaghi pareggia i conti nel primo tempo, poi al minuto 56 l'episodio decisivo: Van der Sar commette fallo da rigore e viene espulso, con Basinas che trasforma dal dischetto. Il successivo 3-1 di Warzycha chiude i conti ed elimina la Juventus di Carlo Ancelotti dalla Champions.