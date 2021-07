Esattamente 20 anni fa dalapprodava in bianconero un giovane portiere di belle speranze, già protagonista in gialloblù di una crescita mostruosa, culminata con la fantastica cavalcata in Coppa UEFA. Si chiamaed è costato allaaddirittura, più la cessione agli emiliani del cartellino di Jonathan Bachini (un totale di 105 miliardi). Sarà l’inizio di una storia leggendaria, cominciata con la gioia del 5 maggio 2002 e passata attraverso le lacrime di Manchester, l’orgoglio della Serie B e della nuova promozione, fino al trionfo dei sei scudetti consecutivi e del record di imbattibilità del campionato italiano.