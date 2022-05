Come racconta Tuttosport, aspettando la risoluzione contrattuale con Aaron Ramsey e qualche cessione, sono i giovani bianconeri a movimentare il mercato in uscita. Tra alcuni dei protagonisti dell’Under 23 juventina, che ha sfiorato le semifinali dei Play-off di Serie C, e molti dei prestiti in giro per l’Italia e l’Europa alla Continassa contano di ottenere un tesoretto: 20-30 milioni utili per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri.