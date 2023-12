Esattamente tre anni fa la Juventus di Andreabatteva in Champions League la Dinamo Kiev: già qualificati, i bianconeri si guadagnarono la possibilità di giocarsi il primo posto del girone all'ultima giornata contro il Barcellona - impresa poi riuscita. Ma il 3-0 agli ucraini, con gol di Chiesa, Ronaldo e Morata passerà alla storia per un altro motivo. O meglio, altri due: il primo, l'ennesimo record del portoghese, che tocca quota 750 gol in carriera. Il secondo riguarda invece l'arbitro: il match è stato infatti il primo nella storia della Champions League ad essere diretto da un arbitro donna, la francese Stephanie Frappart.