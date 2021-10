La Juventus oggi affronta al Bentegodi il Verona nell'11^ giornata di Serie A. Alle ore 18 la squadra di Allegri vivrà il suo momento della verità: dopo il Sassuolo, c'è da risollevarsi immediatamente. Ma non sarà facile: per un Arthur che torna titolare e un Bernardeschi che torna disponibile, continua a stare ai box, a cui si è aggiunto in settimanainfortunatosi contro i neroverdi, e poi ci sono state le defezioni a sorpresa di. Una Juve senza 4 elementi per affrontare l'Hellas di Tudor.