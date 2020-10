Il 6 ottobre 2018 la Juventus sbancava la Dacia Arena infliggendo un 2-0 all'Udinese grazie all'uno-due micidiale di Rodrigo Bentancur e Cristiano Ronaldo dopo la mezz'ora. Se dei gol di CR7 si perde il conto, il centrocampista uruguayano è meno avvezzo al gol, e quello in particolare fu il primo con la maglia della Juve, alla seconda stagione in bianconero. Un'azione iniziata da lui stesso, che è andato poi a incornare in rete il cross di Joao Cancelo. Oggi Cancelo non è più alla Juventus, Bentancur invece è uno degli uomini su cui può contare mister Pirlo.

