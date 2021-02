Qual è il grande problema della Juventus? Il fatto di aver perso terreno - tanto terreno - anche nella prima parte di stagione. La Juve, che guarda l'Inter correre avanti in classifica, proverà a dare filo da torcere ad Antonio Conte fino alla fine. Ma per riuscirci non ha altre strade da intraprendere: deve necessariamente fare un super filotto contro le piccole. Finora, infatti, è stato questo il problema dei bianconeri: con le squadre della parte destra della classifica ha fatto 2,3 punti di media. Come racconta la Gazzetta dello Sport, una media inferiore ai nerazzurri, ma anche alle altre inseguitrici come Roma, Milan, Lazio e Napoli.