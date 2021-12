Perchè no! 33 anni fa, nel pomeriggio di sabato 31 dicembre 1988, laaffrontava ilallo Stadio Comunale, nella gara valida per l'11^ giornata del girone di andata di Serie A. 1 a 0 il risultato finale, con i bianconeri di Zoff a segno con "Spillo" Altobelli, il cui gol al minuto 62 fu sufficiente per battere i granata allora guidati da Sala e trionfare così in una sentitissima stracittadina. Chi ricorda ancora quella partita?