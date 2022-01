1









Dal sito ufficiale della Juventus:



Ricordare l’Avvocato Agnelli è qualcosa che non succede solo una volta l’anno. Qualsiasi bianconero, chiunque abbia la Juve nel DNA - come ce l’aveva lui - l’Avvocato lo ricorda sempre e non solo il 24 gennaio, giorno in cui, nel 2003, Giovanni Agnelli se ne andava, portandosi via un pezzo della nostra passione, della nostra storia, come della storia di una nazione intera.



Perché l’Avvocato ha segnato decenni di vita di Torino, ha vissuto i cambiamenti della storia d’Italia, è stato una presenza costante nell’essenza della Juve.



Un Presidente, un’ispirazione, un modello di stile: da quel 24 gennaio “Una stella in cielo che indica il cammino”, come ricordò, pochi mesi dopo l'addio, lo Stadio delle Alpi prima di una memorabile notte di Champions League.



Un cammino che, giorno dopo giorno, racconta qualcosa di noi, di quello che siamo.



E anche di quello che era lui. L’Avvocato, sempre nei nostri pensieri.