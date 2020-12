2









Il 1 dicembre del 2001 la Juventus ospita il Perugia allo stadio Delle Alpi di Torino. Dopo l'espulsione di Blasi alla mezz'ora tra gli umbri, i bianconeri cercano di sbloccare il risultato, ma non vi riescono fino al minuto 52. A segno in quel momento va Pavel Nedved, che trova il primo dei suoi 65 gol in tutto con la maglia della Juventus. Un degno contorno alle meravigliose 327 presenze in bianconero, che lo hanno reso tra i giocatori più forti di sempre del club. In cui oggi Nedved ancora è presente e con un ruolo centrale: la Furia Ceca è, infatti, il vicepresidente della Juventus.