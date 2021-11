Ultima pausa per gli impegni delle nazionali. Continuano le Qualificazioni ai Mondiali del 2022. Partite decisive per l'Italia, che affronterà la Svizzera il 12 novembre e l'Irlanda del Nord il 15, per mettere al sicuro la partecipazione in Qatar. Convocati: Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi, Manuel Locatelli e Federico Chiesa.Dejan Kulusevski affronterà con la sua Svezia la Georgia (11 novembre) e la Spagna (14); l'altro impegno per la Nazionale di Morata sarà con la Grecia, l'11 novembre.Wojciech Szczesny e la Polonia: in agenda la sfida ad Andorra, il 12 novembre, e all'Ungheria il 15, mentre la Francia di Rabiot è impegnata, il 13 e il 16, rispettivamente contro Kazakhstan e Finlandia.Matthijs de Ligt e l'Olanda se la vedranno con Montenegro (13) e Norvegia (16), e nelle stesse date il Galles di Aaron Ramsey sarà in campo contro Bielorussia e Belgio.Andiamo oltreoceano, in America. Derby bianconero fra il Brasile di Alex Sandro e Danilo e la Colombia di Cuadrado l'11 novembre, e per i verdeoro derby bianconero anche il 16, contro l'Argentina di Dybala (e Soulé). La Colombia giocherà sempre il 16 contro il Paraguay, l'Argentina invece il 12 sarà protagonista di un terzo derby juventino con l'Uruguay di Bentancur. Il 16 novembre, l'Uruguay affronterà anche la Bolivia.Capitolo Stati Uniti e McKennie: 12 novembre match contro il Messico, 16 contro la Giamaica.