La Juventus ha l'abitudine di postare sui social un gol particolarmente significativo segnato nella stessa data anni prima. Il gol di oggi, 21 settembre, risale a questo stesso giorno del 2002: era un sabato, e la Juve di mister Lippi, reduce dallo scudetto del 5 maggio, faceva visita all'Empoli per la 3^ giornata della Serie A 2002-2003. Il match finì 2-0 per i bianconeri, con una doppietta di Alex Del Piero. Il vantaggio lo segnò dal dischetto, mentre il raddoppio (oggetto del video in questione, visibile qua in gallery) fu a dir poco sontuoso: palla lunga dalle retrovie, stop di petto in corsa irreale (il pallone arrivava a campanile) e destro morbido sotto l'incrocio dei pali opposto. Un tiro che ricorda da vicino quello che nel 2006 avrebbe sancito il passaggio della Nazionale italiana nella finale dei Mondiali in Germania.